Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов впечатлен достижениями НИШ

Сегодня делегация Министерства народного образования Узбекистана изучила историю и достижения АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Министр Бахтиёр Саидов признался, что впечатлен достижениями NIS, как успешным примером в создании инновационных школ двадцать первого века.Директор столичной Интеллектуальной школы физико-математического направления Мейрам Жакенов представил возможности профильного обучения через практическую деятельность в NIS HUB: NIS Engineering, NIS ART, NIS Techno и NIS Space-Z. В NIS Greenery об использовании зеленых технологий в проектной деятельности рассказали сами ученики.Особенности NIS-Programme, развитие исследовательских навыков, внедрение новых предметов в учебную программу, а также успешность элективных курсов и социальных проектов узбекские коллеги своими глазами увидели в расширенных лабораториях химии и физики, кабинете робототехники и библиотеке, гончарной мастерской и оранжерее, телестудии и тренажерном зале. После знакомства с одним из самых авторитетных учителей системы NIS Гульнарой Апеевой Бахтиёр Саидов предложил ей приехать в Узбекстан и выступить с лекциями перед преподавателями математики.Делегацию министерства особенно заинтересовали профессиональные достижения трех Центров – Образовательных программ, Педагогических измерений, Педагогического мастерства, каждый из которых представляет актуальные приоритеты в современной школы.Директор «Bilim Media Group» Рауан Кенжеханулы посвятил свое выступление таким востребованным темам в современном образовании, как EdTech и государственно-частное партнерство. Сегодня переформатирование Петерфельдской средней школы в Северо-Казахстанской области можно назвать одним из лучших примеров того, как работает консолидация бизнеса и государства в сотрудничестве с признанными педагогическими коллективами.Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова рассказала коллегам о трансфере образовательных технологий NIS, а также о зарубежном признании и международном сотрудничестве компании.Члены узбекской делегации отметили, что вдохновлены достижениями Назарбаев Интеллектуальных школ, которые сегодня известны в мире как казахстанский образовательный бренд.