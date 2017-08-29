Министр национальной экономики озвучил прогнозный курс тенге

Экономика
Жания Уранкаева
Курс национальной валюты в размере 340 тенге за один доллар озвучил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, говоря о макроэкономических расчетах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, Национальный банк не регулирует движение курса тенге, он находится полностью в свободном обращении, поэтому прогнозировать его достаточно сложно. 

"Курс у нас 340 тенге. Он расчетный и берется только для определения определенных бюджетных параметров. Возможно, он не будет полностью соответствовать тому курсу, который будет складываться на рынке. Мы будем готовы мониторить этот вопрос", – сказал глава МНЭ.

Тимур Сулейменов добавил, что курс тенге закладывается исключительно в расчетных целях и это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках.

В ходе заседания Правительства министр национальной экономики озвучил, что рост ВВП Казахстана по итогам 7 месяцев 2017 года составил 4%. 

"Рост ВВП за 7 месяцев составил 4 процента. С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности. По итогам текущего года ожидается рост экономики на уровне 3,4 %", – добавил глава ведомства. 

Ранее глава Нацбанка дал оценку курсу тенге до 2022 года. 

