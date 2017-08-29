Министр национальной экономики озвучил прогнозный курс тенге

Курс национальной валюты в размере 340 тенге за один доллар озвучил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, говоря о макроэкономических расчетах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, Национальный банк не регулирует движение курса тенге, он находится полностью в свободном обращении, поэтому прогнозировать его достаточно сложно.
"Курс у нас 340 тенге. Он расчетный и берется только для определения определенных бюджетных параметров. Возможно, он не будет полностью соответствовать тому курсу, который будет складываться на рынке. Мы будем готовы мониторить этот вопрос", – сказал глава МНЭ.
Тимур Сулейменов добавил, что курс тенге закладывается исключительно в расчетных целях и это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках.
В ходе заседания Правительства министр национальной экономики озвучил, что рост ВВП Казахстана по итогам 7 месяцев 2017 года составил 4%.
"Рост ВВП за 7 месяцев составил 4 процента. С начала текущего года наблюдается улучшение экономической активности. По итогам текущего года ожидается рост экономики на уровне 3,4 %", – добавил глава ведомства.
