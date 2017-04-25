Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов
Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби ушел в отставку после нападения талибов на военную базу, в результате которого погибли около 170 человек. Вместе с ним свой пост покинул начальник генштаба Кадам Шах Шахим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru.
"Министр обороны Абдулла Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим покинули свои посты, решение вступает в силу немедленно", – говорится в заявлении канцелярии президента Афганистана, размещенном в Twitter.
Напомним, боевики движения "Талибан", переодетые в военную форму, совершили атаку на мечеть, после расстреляли военнослужащих в столовой на территории воинской части в провинции Балх 21 апреля. Нападение стало самым кровавым, начиная с 2001 года, когда талибы были отстранены от власти. В стране был объявлен траур. До сих пор нет официальной информации о числе жертв. По сообщениям СМИ, погибли по меньшей мере 170 человек.