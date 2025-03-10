Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Были обсуждены перспективы военного сотрудничества

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Казахстанская делегация под руководством министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова посетила оборонное ведомство и военные объекты Италии. В рамках визита генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего военного сотрудничества, включая военное образование, боевую подготовку и миротворческую деятельность.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил важность миротворческой деятельности для Казахстана на международной арене. Он подчеркнул значимость участия казахстанских офицеров в миссии «Временные силы ООН в Ливане», в составе итальянского контингента, как пример успешного сотрудничества.

Переговоры завершились заключением меморандума об академическом сотрудничестве и научных исследованиях, который откроет новые возможности для взаимодействия между Национальным университетом обороны Республики Казахстан и Центром высших оборонных исследований Генерального штаба Вооруженных сил Италии.

В рамках визита делегация также посетила морскую авиабазу Пратика-ди-Маре и военный аэропорт итальянских Военно-воздушных сил. Здесь представители крупнейшей итальянской корпорации "Leonardo" продемонстрировали боевые вертолеты, а также программные средства и инструменты для автоматизированной системы управления войсками C4I.

Казахстанская делегация также побывала на базе горной подготовки «Акуила», расположенной в 119 км от Рима. Здесь они ознакомились с инфраструктурой, снаряжением и программой обучения военнослужащих Альпийского полка Сухопутных войск Италии.

#Казахстан #сотрудничество #Италия #оборона #МО

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