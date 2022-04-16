Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения

Подразделения регионального командования «Юг» в ходе основного этапа комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» отработали тактику ведения боевых действий в горной местности.

Для обучения войск на полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области была смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в соответствии с которой в приграничных горных районах свою деятельность развернули незаконные вооруженные формирования.

В целях уничтожения противника мотострелковый батальон, усиленный танковыми, артиллерийскими, зенитно-ракетными и разведывательными подразделениями, под прикрытием вертолетов армейской авиации совершил марш в район боевого применения. Действия подразделений оценивал министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. По прибытии батальонная тактическая группа во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций и Пограничной службы КНБ блокировала базовый район боевиков.

Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Skylark» установили местонахождение укрепленных позиций, командных пунктов, техники и вооружения условного противника, обеспечив их точное поражение неуправляемыми авиационными ракетами и артиллерией.

В дальнейшем мотострелковые и танковые подразделения завершили разгром противника, а военнослужащие Национальной гвардии произвели «зачистку» условного кризисного района.

Важным результатом тактического учения стала проверка готовности подразделений к выполнению боевых задач во взаимодействии с другими силовыми структурами, повышение слаженности действий в горах. Командный состав совершенствовал навыки принятия нестандартных и обоснованных решений в постоянно меняющейся обстановке.

Напомним, что стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.