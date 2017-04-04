Министр обороны пообщался с призывниками в Шымкенте

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Шымкентский гарнизон, где проверил ход весеннего призыва 2017 года, передает Kazpravda.kz
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В сборном пункте департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области министру доложили о текущей обстановке и процессе проведения призывной кампании.
Жасузаков пообщался с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва.
По итогам проверки глава ведомства поставил ряд конкретных задач перед руководством ДДО ЮКО касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу.
Следует отметить, что в настоящее время из областного сборного пункта в Шымкент направлены несколько команд в воинские части Пограничной службы КНБ РК, кроме того, стартовал отбор в Службу государственной охраны РК.
Напомним, весеннему призыву на срочную воинскую службу подлежат свыше 16 тысяч
граждан 1999–1990 годов рождения.