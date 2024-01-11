Министр обороны проинспектировал военные объекты в гарнизонах

В Алматинском и Конаевском гарнизонах руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил объекты военной инфраструктуры и медико-социальные учреждения

фото: пресс служба МО РК

Министр обороны принял доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Алмаза Джумакеева о состоянии военных объектов и планах по их обустройству. Он осмотрел здание, планируемое для передислокации штаба управления командующего ДШВ, и посетил место строительства моста для движения тяжелой автомобильной и бронированной техники.

При посещении Военного института Сухопутных войск министр проверил готовность полигона, зданий и сооружений учебного центра «Али» к проведению международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Алуа Байкадамовой. Он обратил внимание на необходимость качественного проведения мероприятий, посвященных 100-летию народных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаева. Министр также отметил важность сохранения традиций, завещанных нам героями Великой Отечественной войны, и передачи бесценного опыта ветеранов Вооруженных сил молодому поколению.

В Конаевском гарнизоне руководитель оборонного ведомства произвел осмотр объектов войсковой части 20030: учебного корпуса, казармы и спортивного городка. В войсковой части 32363 он проверил ход строительства медицинской роты и техническое оснащение клуба.

Также генерал-полковник Руслан Жаксылыков побывал в реабилитационном детском центре «Балдәурен», где ознакомился с условиями, созданными для лечения, восстановления и отдыха военнослужащих и членов их семей.

По итогам поездки министр обороны дал ряд поручений по совершенствованию военной инфраструктуры, повышению боевой подготовки и улучшению социально-бытовых условий для военнослужащих.