Министр обороны РК обозначил основные направления подготовки войск

Политика
В Министерстве обороны РК состоялось селекторное совещание с командным составом Вооруженных cил под руководством главы оборонного ведомства генерал-полковника Сакена Жасузакова, передает Kazpravda.kz.
На совещании министр сообщил о задачах, поставленных Верховным главнокомандующим ВС РК, по вопросам поддержания высокой боевой готовности казахстанской армии, оперативной и боевой подготовки войск, поддержания крепкой воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах.
В ходе совещания с докладами выступили главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родами войск о положении дел в подчиненных соединениях и частях, организации оперативной и боевой подготовки войск, а также их материально-технического обеспечения.
По итогам совещания Жасузаков поставил конкретные задачи перед командным составом и руководителями структурных подразделений по неукоснительному исполнению поручений Верховного главнокомандующего ВС РК, а также конкретизировал основные направления подготовки войск.
На совещании министр сообщил о задачах, поставленных Верховным главнокомандующим ВС РК, по вопросам поддержания высокой боевой готовности казахстанской армии, оперативной и боевой подготовки войск, поддержания крепкой воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах.
В ходе совещания с докладами выступили главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родами войск о положении дел в подчиненных соединениях и частях, организации оперативной и боевой подготовки войск, а также их материально-технического обеспечения.
По итогам совещания Жасузаков поставил конкретные задачи перед командным составом и руководителями структурных подразделений по неукоснительному исполнению поручений Верховного главнокомандующего ВС РК, а также конкретизировал основные направления подготовки войск.