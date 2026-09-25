Министр обороны выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих

Министр обороны Даурен Косанов выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и подчеркнул, что виновные лица понесут наказание по всей строгости закона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы постоянно находимся на связи с семьями погибших и оказываем им всю необходимую помощь и поддержку».

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что пять должностных лиц системы Минобороны задержаны по делу о гибели военнослужащих. Трагедия произошла во время выполнения учебно-боевой задачи, когда 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли. Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлен общенациональный траур.