Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Образование
Министр образования рассказал о карьерных предпочтениях казахстанских подростков

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поделился результатами исследований касательно карьерных предпочтений казахстанских подростков, сообщает Kazpravda.kz.

"Я бы хотел написать об исследовании, которое часто воспринимают как рейтинг стран по качеству образования. Речь идёт об исследовании PISA. Кстати, в отличие от большинства рейтингов, PISA показывает не только баллы, но и изучает контекстные факторы. Одним из таких факторов являются карьерные планы 15-летних учащихся. Коротко об этом", - написал министр в Telegram.

1. В Казахстане больше половины подростков делают выбор в пользу широко распространенных профессий.

2. На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования расположилась профессия врача. К примеру, «Врач общей практики» оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%).

3. Исследования также показали, что значительно повысился интерес подростков к профессии педагога, и, на мой взгляд, это результат проводимой нами работы по повышению статуса педагога.

За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на целых 5%! А именно с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA- 2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность «Преподаватель в средней школе» как свой выбор будущей профессии.

4. Абсолютно ожидаемо, что по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли ИКТ- специальности.

5. Кроме того, в первую десятку предпочитаемых профессий вошли следующие: «Стоматологи» (4%), «Дизайнеры товаров и одежды» (3%), «Архитекторы зданий и сооружений» (3%), «Спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта» (2%), «Психологи» (2%), «Косметологи и работники родственных занятий» (1%), «Специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу» (1%), «Графические и мультимедийные дизайнеры» (1%).

"Я же хочу еще раз напомнить о своих рекомендациях по выбору будущей профессии, которые я изложил в своем недавнем письме выпускникам школ", - добавил глава МОН.

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