Министр просвещения отметил три важных качества современного педагога

Глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев встретился со студентами и учителями педагогического ВУЗа университета имени Абая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал ведомства.

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На встрече стороны обменялись мнениями по развитию педагогического сообщества и повышению компетентности молодых учителей.

Будущие педагоги поделились своим видением по улучшению условий обучения. Они касались повышения качества образования, компетентности молодых учителей.

В свою очередь Гани Бейсембаев отметил три важных качества современного педагога.

"В эпоху глобализации квалифицированный учитель, владеющий тремя языками, может преодолеть различные препятствия и добиться успеха. Необходимо, чтобы вы сформировались как личность, способная самостоятельно получать качественные информационные интеллектуальные ресурсы мирового сообщества, уметь анализировать, предлагать новые идеи и постоянно развиваться. Важно владеть различными компьютерными программами, использовать все их технические возможности для облегчения образовательного процесса", — подчеркнул Бейсембаев.

Отметим, в стране планируется строительство 401 школы по проекту "Комфортная школа" до 2025 года. Их обеспечение качественным кадровым составом также является основной задачей.