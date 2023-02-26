Министр просвещения отметил три важных качества современного педагога

Общество
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Глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев встретился со студентами и учителями педагогического ВУЗа университета имени Абая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал ведомства. 

Фото: Kazpravda.kz

На встрече стороны обменялись мнениями по развитию педагогического сообщества и повышению компетентности молодых учителей.

Будущие педагоги поделились своим видением по улучшению условий обучения. Они касались повышения качества образования, компетентности молодых учителей.

В свою очередь Гани Бейсембаев отметил три важных качества современного педагога.

"В эпоху глобализации квалифицированный учитель, владеющий тремя языками, может преодолеть различные препятствия и добиться успеха. Необходимо, чтобы вы сформировались как личность, способная самостоятельно получать качественные информационные интеллектуальные ресурсы мирового сообщества, уметь анализировать, предлагать новые идеи и постоянно развиваться. Важно владеть различными компьютерными программами, использовать все их технические возможности для облегчения образовательного процесса", — подчеркнул Бейсембаев.

Отметим,  в стране планируется строительство 401 школы по проекту "Комфортная школа" до 2025 года. Их обеспечение качественным кадровым составом также является основной задачей. 

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