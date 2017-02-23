Общество
Министр здравоохранения и аким Астаны посетили столичные поликлиники
Ботагоз Балтабаева
Сегодня, 23 февраля, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов со столичным градоначальником Асетом Исекешевым посетили ряд учреждений медицинского назначения, передает Kazpravda.kz.

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В частности, чиновники посетили семейно-врачебную амбулаторию "Сенім", городскую поликлинику №5 и центральную дорожную больницу Астаны.

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"Они ознакомились с трудовыми буднями медработников, состоянием здоровья пациентов и новыми подходами оказания медицинских услуг столичных медицинских организаций", – сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения РК в социальной сети Facebook.

В ходе встречи были обсуждены предложения по улучшению качества и доступности оказываемых медицинских услуг.

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