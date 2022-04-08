В период с 31 марта по 8 апреля состоялись встречи Министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова с Чрезвычайными и полномочными Послами Турецкой Республики Уфуком Экиджи, Арабской Республики Египет Манал Сайед Ехией Эльшиннави, с Главой Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькером Фробартом, а также с Временным поверенным в делах США в РК Джуди Куо.

В ходе бесед обсуждены перспективы развития сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности, в сферах информации и СМИ, религии и молодежной политики.

Министр ознакомил с деятельностью ведомства, а также отметил, что Казахстан продолжает выстраивать близкие и доверительные отношения в рамках двустороннего и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встреч стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии конструктивного взаимодействия.