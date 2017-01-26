Министров должен назначать Премьер – вице-спикер Сената о распределении госвласти

Вопрос о передаче главе Правительства РК полномочий о назначении министров обсуждает рабочая группа комиссии по перераспределению полномочий между ветвями власти. Об этом сообщил вице-спикер Сената, член комиссии Сергей Громов, передает Kazpravda.kz
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"Если судить из того, что мы обсуждаем на рабочих группах, министров должен назначать Премьер. Кроме тех министров, которые непосредственно подотчетны Президенту – министры обороны, безопасности (МВД – Прим. ред.), иностранных дел. Будет это (назначение членов Кабмина Премьером – Прим. ред.) в любом случае после консультации с Парламентом, в первую очередь с Мажилисом", – отметил Громов.
Сегодня в государственной прессе опубликован проект
изменений и дополнений в Конституцию РК, вынесенных Президентом на всенародное обсуждение.
В частности, предлагается пункт 2 статьи 65 Конституции (статья об образовании Правительства) изложить в следующей редакции: "Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики Премьер-министром Республики после консультаций с Мажилисом Парламента в десятидневный срок после назначения Премьер-министра".
Нурсултан Назарбаев вчера подписал распоряжение, в котором определил срок для всенародного обсуждения проекта конституционных реформ
– с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.
Также накануне Глава государства выступил со специальным обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, которое транслировалось в эфире казахстанских телеканалов. Президент заявил, что конституционными поправками предполагается влияние победившей на парламентских выборах партии на формирование Правительства
.
Спикер Сената РК Касым-Жомарт Токаев назвал редким явлением
в мировой политике добровольное делегирование президентских полномочий ветвям власти.