В октябре 2011 года Указом Президента РК была утверждена Военная доктрина РК. В отдельных положениях Военной доктрины конкретизируются условия и основные направления развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Для их комплексного развития предусмотрено осуществление ряда мер, успешная реализация которых позволила бы повысить качественные параметры войск и обеспечить высокую боеспособность Вооруженных сил. Одной из таких мер, обозначенных в Военной доктрине, является модернизация системы военного образования и подготовки кадров, развитие военной науки с учетом передового международного опыта.

Существует ряд вопросов, касающихся повышения качества военного образования. Полагаем, что они требуют своевременного решения.

Во-первых, система военного образования основывается на устаревших методах обучения, учебные программы и материально-техническое оснащение не соответствуют современным требованиям.

Во-вторых, повышение уровня образования не является стимулом для карьерного роста, учебные заведения системы военного образования работают обособленно и не интегрированы между собой.

Наряду с этими проблемами остаются нерешенными вопросы развития военной науки. Небезызвестно, что профессиональная современная армия не может состояться без научных разработок и развитой науки.

Считаем, что для решения обозначенных вопросов необходимо в целом повысить уровень подготовки курсантов военных институтов, престиж и конкурентоспособность военных учебных заведений. Зачастую в современных условиях требуется скоординированная работа всех видов и родов войск, и следовательно, подготовка кад­ров высшей и средней специальной квалификации должна быть на должном уровне.

В связи с этим просим ответить, какие меры принимаются Министерством обороны РК по развитию военной науки, включению военных программ в перечень приоритетных направлений развития науки в республике, подготовке целевых научных программ и расчетов по их финансированию? Что делается по выстраиванию единой системы военного высшего образования, включающей бакалавриат, магистратуру, докторантуру, по унификации всех программ военного обучения? Какие меры предусматриваются по дальнейшему развитию и реформированию военных школ, колледжей, институтов, военных кафедр в гражданских высших учебных заведениях, уроков по начальной военной подготовке в средних учебных заведения и ТиПО?

Из депутатского запроса Икрама АДЫРБЕКОВА

МИНИСТРУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РК

Противодействовать сообща

Актуальность террористической угрозы и проявлений экстремизма в нашем обществе растет ежедневно. События нынешнего года выявили ряд слабых мест в профилактике и противодействии терроризму со стороны гражданского общества.

В противодействии этому злу должны участвовать все социальные институты. Не только терроризм противостоит обществу, но и общество противодействует экстремизму. В этом смысле между каждым человеком и государством возникают отношения, когда государство защищает своего гражданина от проявлений терроризма, а гражданин способствует государству в борьбе с этим явлением.

Считаем, что назрела необходимость в разработке специальной программы по участию гражданского общества в профилактике и противодействии терроризму.

В данной программе необходимо предусмотреть возможные пути участия неправительственных организаций и инициативных групп, а также лидеров общественного мнения в профилактике данной социальной проблемы. В частности, гражданское общество может принимать участие в информационно-разъяснительной работе по снижению уровня тревожности среди населения, а также в реализации социально значимых проектов, направленных на целевые группы риска, обеспечение их занятости, привлечение к участию в общественных инициативах.

Можно привлекать активистов к организации учебно-методической работы со всеми специалистами, участвующими в выявлении потенциальных рисков. Важно привлекать волонтерский корпус к мониторингу социальных сетей и участию в информационно-разъяснительной работе в интернет-пространстве.

Просим рассмотреть данные предложения при разработке мероприятий программы, в процедурах формирования государственного социального заказа, при проведении диалоговых площадок и других мероприятий.

Из депутатского запроса Ирины АРОНОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАЦБАНКА РК

Все равны, но есть равнее?

Во исполнение поручений Главы государства для решения проблем ипотечных заемщиков Нацбанком РК в апреле 2015 года разработана и утверждена Программа рефинансирования жилищных/;ипотечных займов.

Согласно программе, АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) 130 млрд тенге размещает на депозитах в банках второго уровня сроком на 20 лет по ставке вознаграждения 2,99% годовых. Средства направляются на рефинансирование ипотечных займов физических лиц. За нецелевое использование средств предусмотрены неустойка в размере 15% годовых и ряд других мер.

Согласно основным параметрам программы, рефинансированию подлежат ипотечные займы, полученные заемщиком в банке в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года.

Несомненно, принятие программы позволило многим гражданам облегчить кредитное бремя.

В то же время есть граждане, что оформили кредиты в долларах США после 2009 года и не подпадают под действие данной программы, и граждане, чьи банки не участвуют в программе рефинансирования.

В связи с этим просим ответить, почему основным условием рефинансирования заемщиков выбран период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, ведь пик цен на недвижимость и потери заемщиков от падения курса тенге были зафиксированы также в феврале 2014 года? Также просим разъяснить, почему заемщики с валютным кредитом после 2009 года, зафиксировавшие курсовой убыток после девальвации в декабре 2014 года, лишены права на участие в данной программе?

Просим проинформировать, какие банки были привлечены к ответственности за нецелевое использование средств депозита, а также указать, сколько заемщиков планировалось охватить программой и сколько на сегодня рефинансировано займов? Также просим отметить, сколько жалоб заемщиков, желающих принять участие в программе рефинансирования, получено Национальным банком на действие или бездействие банков – участников программы?

Считаем, что необходимо изменить основные условия рефинансирования ипотечных займов с целью расширения круга заемщиков. В частности, включить в программу заемщиков с валютным кредитом, оформленным после 2009 года, и искоренить такое понятие, как валютная ипотека.

Из депутатского запроса Айкына КОНУРОВА