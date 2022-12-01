Министры поддержали подписную кампанию на печатные СМИ

Министерство информации и общественного развития и АО «Казпочта» заключили меморандум о сотрудничестве по развитию СМИ. В его рамках действует договоренность о своевременной доставке республиканских и региональных изданий.

Фото пресс-службы МИОР РК

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали и министр просвещения Асхат Аймагамбетов посетили отделение «Казпочта» в Астане и поддержали кампанию подписки на печатные СМИ, оформив подписку на ряд детских изданий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«Президент объявил текущий год «Годом детей». Будущее подрастающего поколения является одним из основных приоритетов государственной политики. И поэтому мы считаем важным поддерживать издания для детей», - сказал Дархан Кыдырали.

Он подчеркнул, что глава государства свой первый указ в рамках текущего президентского срока посвятил вопросу развития села, заявил о важности обеспечения для жителей сельской местности своевременного доступа к печатным СМИ.

В ведомстве отметили, что Министерство информации и общественного развития и АО «Казпочта» заключили меморандум о сотрудничестве по развитию СМИ. В его рамках действует договоренность о своевременной доставке республиканских и региональных изданий.

Также министр сообщил, что министерство ведет работу по поддержке онлайн-подписки на периодические издания.

В свою очередь, Асхат Аймагамбетов отметил, что после принятия закона о статусе педагога, педагогов не обязывают и не принуждают подписываться на газеты.

«Сейчас за это предусмотрена административная ответственность. При этом, если говорить о подписке самих школ за счет предусмотренного бюджета, например, на детские газеты и журналы, школы могут в рамках проекта «Читающая школа» оформлять подписку для школьных библиотек», - сказал Аймагамбетов.

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова рассказала о работе по подписке на печатные издания.