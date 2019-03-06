​Министры пойдут в народ

Вчерашний брифинг министров социального блока предварила заместитель Премьер-министра Гульшара Абдыкаликова, подчеркнувшая, что инициативы Елбасы знаменуют собой новый этап развития страны.

По ее словам, предстоящие 10 лет станут определяющими для вхождения Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран. Параллельно необходимо осуществлять работу по развитию человеческого капитала. Новые инициативы «Әлеуметтік қамқорлық» можно разделить на 3 крупных социальных блока: повышение дохода и поддержка малообеспеченных граждан, обеспечение жильем мало­имущих и многодетных, повышение качества образования и здравоохранения, а также развитие регионов. На эти цели в ближайшие 3 года выделяется 2,3 трлн тенге.

Но самое главное сейчас – провести разъяснительную работу. Поэтому уже со следующей недели большая группа членов Правительства во главе с заместителем Премьер-министра отправится в регионы страны и в течение квартала постарается, используя все имеющиеся инструменты и современные средства коммуникаций, разъяснить населению новую социальную политику.

– Нужна четкая организация работы, потому что 830 тысяч человек претендуют на помощь, – отметила Гульшара Абдыкаликова, подчеркнув, что меры преду­сматривают поддержку самых нуждающихся. Для остальных граждан главное – обеспечение работой, предоставление кредитов, создание условий для труда на дому.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, с 1 июля 2019 года будет повышена зарплата отдельных работников бюджетной сферы (до 30%). Это напрямую затронет более 1 млн гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта, сельского хозяйства.

Повышение окладов, причем дифференцированно, в зависимости от стажа, ожидает следующие категории: рабочих с 1-го по 8-й разряды, работников вспомогательного (технического), административного и основного персоналов. Кроме того, в среднем на 25% будет увеличена зарплата низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с населением на районном и областном уровне. Для этой категории госслужащих численностью примерно 78 тыс. человек государство дополнительно выделит 77 млрд тенге в течение 3 лет.

Министр также проинформировал о мерах поддержки малообеспеченных семей, чей доход на каждого члена семьи не превышает 70% от величины прожиточного минимума. С 1 июля изменится механизм назначения АСП – адресной социальной помощи.

Во-первых, повысится критерий назначения АСП с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 тыс. 849 до 20 тыс. 789 тенге. Во-вторых, при назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», а также пособия по инвалидности для детей.

В-третьих, ежемесячно на каждого ребенка из малообеспеченной семьи начнут выплачивать гарантированную помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 тыс. 789 тенге). Размер АСП для взрослых будет рассчитываться как и ранее. Это позволит в среднем увеличить сумму помощи на 40%. Данными мерами планируется охватить более 830 тыс. человек против нынешних 570 тыс.

– Совместно с местной исполнительной властью приступим к разработке индивидуальной социальной карты на каждую семью, на основании которой и определим наиболее нуждаю­щихся, которым станем оказывать поддержку, – сказал Бердибек Сапарбаев.

Министерством труда и соц­защиты населения совместно с НПП «Атамекен» также планируется внесение изменений в программу «Еңбек». Они преду­сматривают предоставление многодетным семьям грантов на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге. 5 тыс. микрокредитов предлагается направить на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе.

В результате 15 тыс. многодетных семей получат возможность заняться собственным делом и повысить доходы. Также многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут представлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн на развитие «якорной» кооперации.

– Наша главная задача, чтобы казахстанцы, способные работать, работали, – отметил министр.

Усиливается социальная поддержка семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью. Размеры пособий для 100 тыс. граждан будут увеличены с 31 тыс. 183 тенге до 41 тыс. 578 тенге.

До логического завершения необходимо довести и реформы в системе образования. Прежде всего это касается профессионализма педагогических кадров.

– Мы продолжим мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей и педагогических работников. В нынешнем году впервые будет организована квалификационная переподготовка психологов, их сегодня в наших школах более 7 тысяч. Кроме того, будет продолжена работа по актуа­лизации учебных программ согласно современным требованиям, – взяла слово министр образования и науки Куляш Шамшидинова.

По ее словам, сегодняшний ученик должен быть включен в обучающий процесс, то есть учителю следует так продумывать задания, чтобы ребенок, выполняя их, постепенно приходил к пониманию новых знаний. Это требует от учителей хорошей подготовленности.

Что касается повышения заработной платы, то министр пояснила: это относится только к низкооплачиваемым работникам, прежде всего техперсоналу, воспитателям и их помощникам, психологам. К примеру, зарплата сантехника вырастет с 48 тыс. до 64 тыс. тенге.

Сказала министр и об учебниках. Как известно, с 2016 года в Казахстане внедряется обновленная система образования, она основана на знаниях, направленных на понимание.

– Конечно, на этом этапе есть определенные проблемы с учебниками. На днях завершила работу экспертная комиссия, и впервые ряд учебников возвращен на доэкспертизу, на которую будут приглашены совершенно другие эксперты. По допущенным учебникам мы по традиции организуем открытые читки, – сообщила глава МОН.

Оценка знаний должна дать ученику информацию, чего он достиг, а над чем ему еще необходимо поработать. В то же время педагогу не следует забывать, что ученику надлежит не просто усвоить некую сумму знаний, но и уметь применить их на практике, научиться анализировать, обобщать, делать выводы. И главное – у него всегда должна быть возможность (и желание) улучшить свою оценку.

– Где-то мы, может, еще ошибаемся. Наша задача – сделать систему оценки объективной, прозрачной, понятной, доступной. В этом контексте надо рассматривать ЕНТ, – резюмировала Куляш Шамшидинова, отметив тем не менее, что кардинальных изменений в едином национальном тестировании пока не предвидится.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о повышении с 1 июля на 30% зарплаты медсестер и младшего медперсонала, наиболее востребованных врачей – всего более 225 тыс. медработников. На это будет выделено из республиканского бюджета в 2019 году 37,6 млрд тенге, в 2020 и 2021 годах – по 78,7 млрд тенге ежегодно.

Расходы на общественное здравоохранение увеличатся в 2 раза за счет расширения программы вакцинации, скрининга основных заболеваний, повышения осведомленности населения в вопросах охраны здоровья и ЗОЖ.

– К 2022 году расходы составят около 74 миллиардов тенге. Таким образом, будет усилена роль врачей общей практики, снижена госпитализация при основных заболеваниях на 30%, вырастет ранняя выявляемость онкологических заболеваний, уменьшится уровень вакциноуправляемых инфекций, – доложил Елжан Биртанов.

В целях повышения доступности ПМСП до 2021 года запланировано строительство 595 объектов первичной медико-санитарной помощи, из них 577 в сельской местности и 18 – в городах, в шаговой доступности. Будет обеспечено разукрупнение количества участков с 20 до 10 на один объект.

О программе «Ауыл – Ел бесігі» журналистам рассказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По его словам, будет отобрано 1,5 тыс. населенных пунктов, которые имеют определенные перспективы. На строи­тельство там инфраструктуры, социальных объектов, коммуникаций и дорог за 3 года намечено выделить 90 млрд тенге.

По 50 млрд тенге ежегодно будет выделяться на строительство жилья для очередников. На 1 января в очередях акиматов стоят 28 тыс. человек, для которых будут строиться 6 тыс. квартир ежегодно. Также председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Мархабат Жайымбетов сообщил, что выдача льготной ипотеки под 2% начнется уже во второй половине текущего года.