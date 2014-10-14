Политика Министры юстиции стран ЦА и ЕС собрались на конференции в Астане Айнур Курамысова

В Астане проходит четвертая конференция министров юстиции стран Центральной Азии и Европейского союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.



В конференции принимают участие представители 13 делегаций министерств юстиций стран ЕС и Центральной Азии, представители международных и неправительственных организаций, казахстанских государственных органов и организаций, представители бизнеса, депутаты Парламента РК.



На повестке актуальные вопросы в сферах конституционного права, уголовного права и судопроизводства, развития и независимости судебной системы. Кроме этого, делегаты рассмотрят меры, принимаемые государствами Центральной Азии и Европейского союза для обеспечения реализации инициативы верховенства права ЕС для Центральной Азии.



В рамках инициативы ЕС оказывает содействие странам Центральной Азии в осуществлении ключевых правовых реформ в сфере правосудия, в разработке эффективного законодательства и повышении потенциала исполнительных судебных органов.



Инициатива верховенства права была запущена на первой министерской конференции стран Европейского союза и центральной Азии в Брюсселе в ноябре 2008 года.