Министры юстиции стран ЦА и ЕС собрались на конференции в Астане
Айнур Курамысова
В Астане проходит четвертая конференция министров юстиции стран Центральной Азии и Европейского союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В конференции принимают участие представители 13 делегаций
министерств юстиций стран ЕС и Центральной Азии, представители международных и
неправительственных организаций, казахстанских государственных органов и
организаций, представители бизнеса, депутаты Парламента РК.
На повестке актуальные вопросы в сферах конституционного права, уголовного права и судопроизводства, развития и
независимости судебной системы. Кроме этого, делегаты рассмотрят меры, принимаемые государствами Центральной Азии и Европейского союза для
обеспечения реализации инициативы верховенства права ЕС для Центральной Азии.
В рамках инициативы ЕС оказывает содействие странам Центральной Азии в осуществлении ключевых правовых реформ в сфере правосудия, в разработке эффективного законодательства и повышении
потенциала исполнительных судебных органов.
Инициатива верховенства права была запущена на первой
министерской конференции стран Европейского союза и центральной Азии в Брюсселе
в ноябре 2008 года.