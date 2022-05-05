Фото: МКС РК
Спорт
Минкультуры и спорта подаст в суд на Национальный Сурдлимпийский комитет

Министерство культуры и спорта Казахстана подаст в суд на Национальный Сурдлимпийский комитет, который заявил и повез со своей стороны спортсменов на Сурдлимпийские игры в Бразилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК. 

Как пояснили в МКС, сборная команда по Сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов.

Однако вопреки законодательству Казахстана Национальный Сурдлимпийский комитет РК со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин.

«Еркебулан Канафин ранее не принимал участие в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министерство культуры и спорта РК не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена.

Несмотря на это, Национальный Сурдлимпийский комитет отправил Канафина за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом и нарушая правила спортивной этики», – заявили в ведомстве.

При этом Министерство культуры и спорта при формировании списка национальной сборной команды включило в ее состав Айдоса Тугельбаева, который является чемпионом Казахстана по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 кг.

«Министерство официально заявляет, что будет подан иск в судебные органы на Национальный Сурдлимпийский комитет», – резюмировали в министерстве.

 

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