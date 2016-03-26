Минкультуры Казахстана поздравило католиков с Пасхой

Общество
Ксения Воронина
Фото с сайта kaneffgolf.com
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы направил поздравительное письмо в адрес руководства Римско-католической церкви Казахстана по случаю празднования Пасхи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

"Арыстанбек Мухамедиулы поздравил католическую общину Казахстана со светлым и добрым праздником Пасхи, побуждающим верующих с любовью относиться к людям, строить личную и общественную жизнь на основе принципов добра, взаимоуважения и справедливости, созидать мир и межконфессиональное согласие между этносами", – говорится в распространенном сообщении ведомства.

Министр культуры и спорта отметил, что сегодня католическая община Казахстана в тесном взаимодействии с представителями других религий и вероисповеданий прилагает значительные усилия для укрепления гражданского мира и межконфессионального согласия, воспитания патриотизма и духовности казахстанцев.

В заключение Мухамедиулы пожелал всей католической общине доброго здоровья и душевных сил в служении на благо Казахстана.

Отметим, что в этом году католики отмечают Пасху 27 марта, а православные христиане отпразднуют ее 1 мая.

