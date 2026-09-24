Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура

Распоряжением Президента 25 сентября 2026 года объявлен Днем общенационального траура в Республике Казахстан в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации разработало рекомендации по регламенту деятельности средств массовой информации, операторов телерадиовещания, оформлению информационных интернет-ресурсов, а также официальных сайтов государственных органов в день общенационального траура, сообщает Kazpravda.kz

Согласно закону «О государственных символах Республики Казахстан», необходимо приспустить флаги на всех государственных и административных зданиях на половину высоты флагштока в течение срока траура. По всей стране отменяются культурно-массовые мероприятия.

В день общенационального траура с 00.00 часов 25 сентября рекомендуется обеспечить соблюдение ряда мер, связанных, в первую очередь, с деятельностью СМИ и оформлением их интернет-ресурсов, а именно разместить в верхней части страниц сайтов по всей ширине баннера с надписью следующего содержания: «25 сентября 2026 года – День общенационального траура в Республике Казахстан».

В течение Дня национального траура со всех страниц всех интернет-ресурсов СМИ и государственных органов предлагается убрать любые рекламные баннеры, развлекательные и интерактивные элементы. Рекомендуется отключить звуковое сопровождение интернет-ресурсов, если подобное имеет место. Рекомендуется всем СМИ (печатные СМИ, интернет-ресурсы, теле- и радиоканалы) воздержаться от размещения материалов развлекательного характера в день траура.

Министерство призывает руководителей средств массовой информации, операторов телерадиовещания, государственных органов и организаций придерживаться рекомендаций, а также соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством для дня общенационального траура. Ознакомиться подробно с рекомендациями можно по этой ссылке.