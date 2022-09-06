Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы

Информация о якобы "бездомных" студентах не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz.

"В ряде интернет-изданий, а также в соцсетях появилась информация о якобы "бездомных" студентах, которые вынуждены ночевать в метро, вокзалах и парках Алматы. Анализ и проверка данных публикаций показали, что первоисточником явились недостоверные публикации в социальных сетях. Происхождение видео, где молодые люди идут с чемоданами по ночной улице, неизвестно. Каких-либо точных ФИО, контактов этих студентов у СМИ нет, соответственно, не могут быть предоставлены пресс-службе ведомства для проведения точечной проверки и принятия мер. Таким образом, информация о якобы бездомных студентах не соответствует действительности", - прокоментировали в министерстве.

В ведомстве отметили, что университеты обеспечивают обучающихся местами в студенческих общежитиях.

Кроме того, в случае необходимости студенты вузами размещаются в хостелах и гостиницах.

"В случае возникновения вопросов, связанных с размещением студентов в общежития, просьба обращаться в администрацию вузов", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем, вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев будет находиться в Алматы для прямого контроля ситуации по обеспечению студентов общежитиями, добавили в пресс-службе.