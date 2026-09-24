Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих

Их число увеличилось до 12

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число погибших военнослужащих увеличилось до 12, Минобороны опубликовало список с их фамилиями, сообщает Kazpravda.kz

Распоряжением Главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур.

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 17 военнослужащих были унесены в море. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия.

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.