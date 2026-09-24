Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих

Общество

Их число увеличилось до 12  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число погибших военнослужащих увеличилось до 12, Минобороны опубликовало список с их фамилиями, сообщает Kazpravda.kz

Распоряжением Главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур.

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 17 военнослужащих были унесены в море. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия.

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

 

#минобороны #список #погибшие

Популярное

Все
Реальные задачи – конкретные решения
Новый облик старого вокзала
Правовед. Ученый. Наставник
О развитии человеческого капитала
В разгаре уборка картофеля
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Контроль в безостановочном режиме
Послание грядущим поколениям
Цена легких денег
Шутов и «Барыс» непобедимы!
Будет музыка звучать
Важные для мегаполиса объекты
С любовью к каждому дню
Исторический рекорд Алексея Луценко
И невозможное возможно!
Девять военнослужащих ВМС погибли во время учений на Каспии - сообщение МО
«Зеленый» вклад
Цифровые активы работают на национальную экономику
От сырья к готовому продукту: переработка АПК в Казахстане выросла в два раза
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Грандиозная битва пройдет в Астане
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Школьники знакомятся со страной
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Бренды с местным характером
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Кирпич нуринский красный
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы…
Необычный парк скульптур
От реагирования к профилактике
В Алматы с начала года родились шесть троен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]