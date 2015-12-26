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Минобороны подвело итоги
Антон СЕРОВ
– Сегодняшняя коллегия подводит итоги за 2015 год. Деятельность Министерства обороны в текущем году базировалась на установках Верховного Главнокомандующего по созданию сбалансированных по составу и структуре Вооруженных сил, адаптированных к современным угрозам, обладающих высоким уровнем боевых возможностей с учетом экономического потенциала государства, – сказал министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов.

В 2015 году Президентом страны – Верховным Главнокомандующим Нурсултаном Назарбаевым­ был утвержден новый План применения Вооруженных сил, а также подписаны законы «О миротворческой деятельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам мобилизационной подготовки». Современные вызовы и угрозы требуют готовности казахстанской армии к быстрому и эффективному противодействию. В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Казахстана в нынешнем году была проведена работа по шести основным направлениям – боевая, оперативная и мобилизационная подготовка, развитие оборонно-промышленного комплекса, строительство военной инфраструктуры, совершенствование системы военного образования, международное сотрудничество, идеологическая работа в ВС РК.

Особое внимание было уделено проведению оперативно-тактических и международных учений «Айбалта», «Взаимодействие», «Центр», «Боевое содружество», «Нерушимое братство», «Степной орел», «Каратау» и «Каблан жолы» (совместно с вооруженными силами Турции), совместное учение с антитеррористическими подразделениями Народно-освободительной армии Китая.

Необходимо сказать об активном участии наших военнослужащих в международных учениях, таких как «Армейские игры» («Танковый биатлон», «Авиадартс», «Каспийской море») в России, «Воин Содружества» (в рамках СНГ) на военной базе «Отар», «Алтын үкі», «Кембрийский патруль».

Все принятые меры позволили увеличить боевой потенциал Во­оруженных сил в 1,5 раза. Что касается военной инфраструктуры, то в эксплуатацию было сдано более 40 объектов в различных регио­нах, капитально отремонтировано более 120 зданий, сооружений и инженерных сетей. Обеспечено жильем порядка 1 500 военнослужащих в различных регионах.
По итогам деятельности были определены лучшие подразделения ГШ и ВС РК. Ими стали Цент­ральный спортивный клуб армии МО РК, Военно-морские силы ВС РК, Аэромобильные войска СВ ВС РК, 37-я десантно-штурмовая бригада и департамент по делам обороны Жамбылской области.

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