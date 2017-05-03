Минобороны показало участвующую в военном параде авиатехнику

Происшествия
Министерство обороны РК показало часть военной техники, задействованной в параде 7 мая, передает Kazpravda.kz.


В частности, военные продемонстрировали самолеты и вертолеты Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

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Напомним, впервые будут представлены вертолеты "Хьюи", учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin, новые типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Wing long, Hermes-90 и "Бусел"), гидроциклы, катеры, квадроциклы, багги и зенитные установки "Джигит".

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В мероприятии задействуют более 70 единиц авиационной техники СВО.

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Основные элементы замысла воздушной части пока остаются в секрете.

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В оборонном ведомстве отметили, что авиашоу по своим показателям станет особым и запоминающимся, среди всех проводимых ранее.

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В небе появятся боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171 Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.

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"Военный парад 2017 года – это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных сил, показ современных образцов вооружения и военной техники, как отечественного производства, так и зарубежного, пополнивших боевой арсенал казахстанской армии", – уточнили в Минобороны.

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Напомним, что парад в День защитника Отечества приурочен к 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан.

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Как сообщалось ранее, во время подготовки и проведения военного парада с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов.

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