Минобороны показало участвующую в военном параде авиатехнику

Министерство обороны РК показало часть военной техники, задействованной в параде 7 мая, передает Kazpravda.kz.
В частности, военные продемонстрировали самолеты и вертолеты Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.
Напомним, впервые будут представлены вертолеты "Хьюи", учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin, новые типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Wing long, Hermes-90 и "Бусел"), гидроциклы, катеры, квадроциклы, багги и зенитные установки "Джигит".
В мероприятии задействуют более 70 единиц авиационной техники СВО.
Основные элементы замысла воздушной части пока остаются в секрете.
В оборонном ведомстве отметили, что авиашоу по своим показателям станет особым и запоминающимся, среди всех проводимых ранее.
В небе появятся боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171 Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
"Военный парад 2017 года – это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных сил, показ современных образцов вооружения и военной техники, как отечественного производства, так и зарубежного, пополнивших боевой арсенал казахстанской армии", – уточнили в Минобороны.
Напомним, что парад в День защитника Отечества приурочен к 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, во время подготовки и проведения военного парада с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов.
В частности, военные продемонстрировали самолеты и вертолеты Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.
Напомним, впервые будут представлены вертолеты "Хьюи", учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin, новые типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Wing long, Hermes-90 и "Бусел"), гидроциклы, катеры, квадроциклы, багги и зенитные установки "Джигит".
В мероприятии задействуют более 70 единиц авиационной техники СВО.
Основные элементы замысла воздушной части пока остаются в секрете.
В оборонном ведомстве отметили, что авиашоу по своим показателям станет особым и запоминающимся, среди всех проводимых ранее.
В небе появятся боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171 Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.
"Военный парад 2017 года – это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных сил, показ современных образцов вооружения и военной техники, как отечественного производства, так и зарубежного, пополнивших боевой арсенал казахстанской армии", – уточнили в Минобороны.
Напомним, что парад в День защитника Отечества приурочен к 25-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, во время подготовки и проведения военного парада с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов.