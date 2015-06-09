Минобороны РФ обратилось к Пентагону с вопросом о размещении американских ракет в Европе

Минобороны РФ обратилось к Пентагону за разъяснениями в связи с заявлениями генерала Мартина Демпси о том, что США намерены разместить в Европе и Азии крылатые и баллистические ракеты для нанесения ударов по России. Об этом сообщил заместитель главы российского военного ведомства Анатолий Антонов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"В минобороны России проводится скрупулезный анализ информации по тематике выполнения Договора о РСМД, поступающей из различных источников. Безусловно, мы обратили внимание на эти публикации в западной прессе. Для получения официальных разъяснений от американской стороны мы направили запрос по военно-дипломатическим каналам с просьбой изложить позицию Пентагона в отношении заявлений, автором которых якобы является председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Дэмпси", – сказал Антонов.
Он также подчеркнул, что меры, о которых говорят американские источники, означали бы выход США из Договора о РСМД.
Напомним, что США заявили
о намерении разместить ядерные крылатые ракеты в Европе в связи с имеющимися у них данными о нарушениях российской стороной двухстороннего договора от 1988 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).