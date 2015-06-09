Минобороны РФ обратилось к Пентагону с вопросом о размещении американских ракет в Европе

В мире
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Ксения Воронина
Минобороны РФ обратилось к Пентагону за разъяснениями в связи с заявлениями генерала Мартина Демпси о том, что США намерены разместить в Европе и Азии крылатые и баллистические ракеты для нанесения ударов по России. Об этом сообщил заместитель главы российского военного ведомства Анатолий Антонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В минобороны России проводится скрупулезный анализ информации по тематике выполнения Договора о РСМД, поступающей из различных источников. Безусловно, мы обратили внимание на эти публикации в западной прессе. Для получения официальных разъяснений от американской стороны мы направили запрос по военно-дипломатическим каналам с просьбой изложить позицию Пентагона в отношении заявлений, автором которых якобы является председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Дэмпси", – сказал Антонов.

Он также подчеркнул, что меры, о которых говорят американские источники, означали бы выход США из Договора о РСМД.

Напомним, что США заявили о намерении разместить ядерные крылатые ракеты в Европе в связи с имеющимися у них данными о нарушениях российской стороной двухстороннего договора от 1988 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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