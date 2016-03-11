Минобороны РК готовит бизнес-проекты для иностранных инвесторов
Министерство обороны на предстоящей выставке KADEX 2016 планирует сделать акцент на взаимовыгодных бизнес-проектах с иностранными партнерами, передает Kazpravda.kz.
На выставке будет проходить демонстрационный показ вооружения, военной и авиационной техники как отечественных, так и иностранных производителей.
Секции выставки в этом году будут расширены до 7. Они включат в себя: авиационную технику, БПЛА, космические технологии, вооружение и военную технику Сухопутных войск и Военно-морских сил, системы и средства ПВО, имущество тылового и технического обеспечения войск, IT-технологии, системы и средства связи, робототехнику в военной сфере, альтернативные источники энергии, возможные к использованию в военной сфере.
В этой связи наша страна готовит проекты для сотрудничества с инвесторами. Согласно проведенному анализу, прошедшие выставки показали свою экономическую эффективность. Так, по итогам выставки 2010 года было заключено 10 долгосрочных документов на сумму $1,5 млрд, в ней участвовали 156 компаний, при этом 86 – отечественные. А уже в 2014 году достигнутые в ходе выставки договоренности обеспечили заключение 31 долгосрочного документа, на сумму около $2,6 млрд, количеств компаний-участниц увеличилось до 300, из них отечественных – 92.
Как отметили в оборонном ведомстве республики, в этом году, судя по поступающим заявкам от мировых участников бизнеса, выставка является одним из ожидаемых международных мероприятий на рынке вооружения.
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX – это крупнейшая площадка в Центрально-Азиатском регионе в сфере оборонной промышленности, на которой демонстрируются последние достижения в сфере оборонной промышленности государств. Министерством обороны РК выставка проводилась уже трижды – в 2010, 2012 и 2014 годах.