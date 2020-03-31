Минобороны РК усиливает блокпосты беспилотниками

Беспилотные летательные аппараты стали применяться военнослужащими на блокпостах. Такая мера принята для усиления контроля за соблюдением режима ЧП. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства обороны РК, передает Kazpravda.kz.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных cил привлекаются для ведения воздушной разведки, выявления и недопущения нарушений режима чрезвычайного положения. Они необходимы для обнаружения несанкционированного обхода нарушителями границ карантинных зон и проезда автотранспорта на территорию карантинной зоны и за ее пределы.
Как известно, с 19 марта в рамках мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения и карантина на въездах и выездах из городов Нур-Султан и Алматы развернуты блокпосты, где круглосуточно дежурят военнослужащие Вооруженных cил совместно с представителями полиции и Национальной гвардии. На блокпостах подразделения МВД выполняют пропуск и досмотр проезжающей техники. Военнослужащие, в числе которых опытные сотрудники органов военной полиции, привлечены для усиления, на случай возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью мирных граждан.
Вместе с тем, несмотря на запрет въезда и выезда, имеют место попытки незаконного пересечения блокпостов. Способы пересечь запретную территорию используются разные, в том числе в обход блокпостов. Беспилотники же позволят военным и полиции расширить возможности обзора и контролировать блокпосты по всем направлениям, чтобы исключить возможные нарушения.
"Беспилотные летательные аппараты активно применяются в Вооруженных Силах Казахстана для решения важных учебно-боевых задач. Они успешно выполняют воздушную разведку днем и ночью, корректировку огня артиллерии, наведение авиации и ударов по объектам. Беспилотники показали свою эффективность не только на учениях, но и в Арыси, когда с их помощью велась разведка местности, отслеживание работы инженерных подразделений и оповещение оперативного штаба при обнаружении взрывоопасных предметов", - отметили в Минобороны.