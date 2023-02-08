В МНВО РК высказались о переводе казахстанских студентов из вузов Турции

Более 8 тысяч казахстанских студентов обучаются в Турции. Отечественные вузы готовы к приему граждан страны и кандасов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

По информации посольства Казахстана в Турции, более 8 тысяч граждан РК обучаются в вузах Турции, из них 11 стипендиатов программы "Болашак" и 190 студентов казахстанских вузов, обучающихся в рамках академической мобильности.

"В случае введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, военного времени, а также в условиях вооруженного, военного конфликтов в стране обучения, перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года", – пояснили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В настоящий момент казахстанские вузы готовы к приему граждан страны и кандасов на обучение, акцентировали в ведомстве.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам.

8 февраля в Турцию отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.