Минпросвещения и Meta договорились продвигать новые образовательные проекты

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов встретился с представителями компании «Meta», передает Kazpravda.kz.

В беседе с директором по взаимодействию с государственными органами в Центральной Азии компании «Meta» Джорджем Ченом стороны договорились о сотрудничестве и популяризации образования в таких соцсетях, как Facebook и Instagram. При этом министр просвещения отметил важность продвижения образовательного контента на казахском языке, сообщили в министерстве просвещения.

Напомним, что в состав американской компании «Meta» входят такие соцсети, как Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Казахстанские учителя активно пользуются соцсетями. К примеру, в Facebook у нас есть группа, созданная одним учителем, которая на сегодня включает более 180 тысяч участников, это половина всех учителей Казахстана. И это только одна группа в Facebook. Учителя делятся новостями, проводят мозговые штурмы, поднимают проблемные вопросы. Также у нас есть активные педагоги, которые рассказывают о том или ином учебном предмете при помощи Instagram. И тем самым они популяризируют образование и науку, повышают интерес школьников. Для нас приоритетно создание образовательного контента на государственном языке, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в этом отношении», – сказал министр Асхат Аймагамбетов.

В свою очередь, Джордж Чен также отметил активность казахстанских педагогов и родителей в социальных сетях и предложил проводить специальные тренинги для них.

«У нас есть специальная команда по обучению учеников, учителей и родителей. Имеются все ресурсы для изучения английского, казахского языков, для создания образовательного контента на казахском языке. Компания организовывает тренинги для учителей по обучению тому, как пользоваться информационными ресурсами. Мы создаем цифровые программы для учителей, имеем также платформу для родителей, где есть возможность для открытых диалогов. Мы делаем программы отдельно для каждой страны и можем подобрать, какой контент лучше давать в сфере образования», – сказал Джордж Чен.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем продвижении новых образовательных проектов.