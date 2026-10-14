Минпросвещения взяло на контроль ситуацию с массовым отравлением в школе Алматы

Происшествия

На месте работает мониторинговая группа с участием представителей Комитета по охране прав детей, профильных территориальных органов и Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства здравоохранения, в пищеблоке выявлены нарушения санитарных требований. Введены ограничительные меры, проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего, передает Kazpravda.kz

Министерством просвещения Совету директоров и Правлению РФМШ дано указание усилить контроль за организацией питания и соблюдением санитарных требований, а также обеспечить безопасность учащихся.

Для обеспечения безопасности учащихся и непрерывности образовательного процесса обучение временно организовано в дистанционном формате.

- Приоритетом является обеспечение безопасности и защита прав учащихся, всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего и принятие необходимых мер по результатам проверок, - заявили в министерстве.

Ситуация находится на контроле профильных служб и Министерства просвещения во взаимодействии с Министерством здравоохранения, добавили в ведомстве.

#дети #отравление #школа

Популярное

Все
«Барыс»: три победы и одна осечка
Не просто выслушать, а найти решение
Ставка на передовые технологии
На кону – мировые пояса
Читать, размышлять, спорить
Доить, так с музыкой!
Наши школьники на высоте
Голос эпохи
Генассамблея World Tennis
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Борец Айбек Айтбеков завоевал золотую медаль чемпионата мира U23
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Автодорожную отрасль ждут реформы: создана правительственная рабочая группа
Указы Главы государства о Назначениях
Свыше 200 военных медиков готовят для Вооруженных сил Казахстана
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
Новые возможности для региональных инициатив
Созидательный оптимизм как основа трансформации национального сознания
Таксиста в Астане арестовали за приставание к пассажирке
Дефицит бюджета к 2029 году сократят до 1 трлн тенге за счет роста доходов и адресной соцподдержки – Бектенов
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
На встрече с Халық Қаһарманы
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Цель – замещение импорта
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Лидер оступился, борьба обострилась
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур

Читайте также

Массовое отравление школьников в Алматы: какие меры приняты
Мужчину сняли с высоты около 50 метров в Астане
В Италии похитили вино на €5 млн
Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]