Политика
Минсельхоз РК прокомментировал изменения 26 статьи Конституции
Жания Уранкаева
Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов в ходе брифинга в Правительстве прокомментировал планируемые изменения в 26-ю статью Конституции РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил спикер, вводимая норма гарантирует права частной собственности каждого проживающего в Казахстане. 

"Согласно новой поправке в Конституцию, гарантируется право на частную собственность каждому человеку Республики Казахстан, то есть казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства. Надо сказать о сохранении положения 3 данной статьи, что в исключительных случаях принудительное отчуждение имущества может быть осуществлено для государственных нужд. Включение указанной нормы о неприкосновенности права собственности, которая является основой рыночной экономики, предпринимательской активности и повышения инвестиционного климата..." – сказал Айтуганов, отвечая на вопрос журналистов. 

Кроме этого, он подчеркнул, что действия 26-й статьи не предоставляют возможности владения землей и недрами Казахстана иностранцами. 

"В Конституции продолжает действовать пункт 4 статьи 12, согласно которой иностранцы и лица без гражданства пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией. Таким образом, по отношению к земле, находясь в частной собственности, выступает в основном Земельный кодекс РК, то есть действие статьи 26 Конституции не распространяется на землю и недра. Земельный кодекс РК содержит ряд ограничений для иностранцев, не позволяющих иметь в собственности землю", – резюмировал первый вице-министр сельского хозяйства. 

Напомним, изменения 26-й статьи Конституции вызвали бурные обсуждения среди казахстанцев. Ранее норму об изменении статьи главного закона страны прокомментировал министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

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