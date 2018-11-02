​Минские встречи

Спикер Сената передал белорусскому лидеру приветствие и самые добрые пожелания от Президента Нурсултана Назарбаева.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, стратегический уровень казахстанско-белорусского взаимодействия обеспечивается благодаря доверительным отношениям глав двух государств.

Руководитель верхней палаты Парламента отметил близость взглядов наших стран на процессы, происходящие в мировой политике. По словам Касым-Жомарта Токаева, это позволяет нам плодотворно сотрудничать в рамках ООН, ОБСЕ, других многосторонних организаций, оказывать взаимную поддерж­ку и координировать усилия на различных международных площадках. Тесное и продуктивное взаимодействие налажено в рамках интеграционных объединений.

Спикер Сената отметил важную посредническую роль Минска и Астаны в урегулировании самых острых геополитических конфликтов наших дней – украинского и сирийского. По его мнению, это вызвано искренней заинтересованностью наших стран в скорейшем выводе международных отношений в русло стабильного развития.

Собеседники обменялись мнениями по поводу повестки дня проходящего в Минске заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Касым-Жомарт Токаев отметил выступ­ление на ней главы белорусского государства, которое, по его словам, оценили и другие участники форума.

– Выступление было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества, – сказал спикер Сената.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, представительный состав участников и масштаб обсуждае­мых вопросов на мероприятии подтверждают, что Беларусь становится признанной площадкой для поиска решений сложных мировых проблем.

31 ноября Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече Основной группы Мюнхенской конференции в Минске. Традиционно фокус внимания участников мероприятия сосредоточен на архитектуре региональной безопасности. Дис­куссии в столице Беларуси охватили вопросы взаимоотношений по линии Восток – Запад, региональных конфликтов, экономической ситуации в Восточной Европе, а также проблемы энергетической и транснациональной безопасности.

На форуме выступили главы государств и правительств, спикеры парламентов, руководители международных организаций, влиятельные общественные деятели, представители аналитических центров. Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе панельных сессий, посвященных Минскому процессу и взаимоотношениям Востока и Запада.

На полях конференции состоялась встреча руководителя казах­станской делегации с Президентом Армении Арменом Саркисяном. В ходе беседы были рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Касым-Жомарт Токаев и Армен Саркисян выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Завершающим аккордом парламентской составляющей визита стало подписание председателем Сената Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем Протокола о создании подкомиссии по развитию сотрудничества в инновационной сфере. Договоренность по этому вопросу была достигнута накануне, во время переговоров руководителей верхних палат парламентов двух государств. Взаимодействие по данной линии позволит открыть новые горизонты межпарламентского диалога и будет иметь прак­тическую отдачу, связанную с обеспечением законодательной поддержки реализации совместных проектов, продвижения современных технологий.

По завершении церемонии подписания Касым-Жомарт Токаев отметил:

– Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать как правительства, так и другие организации, включая неправительственные, к тесному взаимодействию именно в этой сфере. Экономика Беларуси развивается устойчивыми темпами, и Казахстан заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, изу­чать опыт Беларуси, а с другой – взаимодействовать в этой сфере.