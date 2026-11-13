Минторговли и цифровой сервис будут совместно развивать инструменты мониторинга цен

Компании и Рынки
Айман Аманжолова
корреспондент

Совместная работа направлена на повышение доступности информации о ценах и скидках, развитие культуры рациональных покупок и совершенствование инструментов мониторинга цен

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня платформа arzan.kz работает в 7 городах Казахстана и позволяет сравнивать цены на более чем 220 тысяч товаров, реализуемых в более чем 18 субъектах торговой деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

С помощью сервиса покупатели могут самостоятельно сформировать продуктовую корзину, сравнить стоимость товаров в разных магазинах, ознакомиться с действующими скидками и выбрать наиболее выгодные предложения. Такой подход позволяет планировать покупки и экономить семейный бюджет.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделено социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ). На платформе их выделят специальным обозначением, чтобы покупатели могли легко отличать эту категорию товаров от остальных.

Кроме того, на сервисе будут размещены ссылки на действующие нормы законодательства в сфере защиты прав потребителей, правила торговли и применения торговых надбавок. Это позволит гражданам лучше ориентироваться в своих правах и понимать, на какие товары распространяется государственное регулирование торговых надбавок.

Напомним, что сотрудничество осуществляется на добровольной, равноправной основе и не предусматривает расходов из государственного бюджета, а также носит исключительно информационный характер.

 

#цены #торговля #мониторинг #приложение

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