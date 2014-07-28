Минтранском Казахстана может продлить выдачу разрешений на полеты с 1 до 6 месяцев

Срок действия разрешений на полеты авиакомпаниям может быть продлен с 1 до 6 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций РК.

"Состоялось заседание рабочей группы, целью которой является принятие системных мер по совершенствованию законодательства в области транспорта и туристской деятельности. Участниками встречи был обсужден вопрос увеличения срока действия разрешений на полеты авиакомпаниям с 1 до 6 месяцев, который был инициирован туристической отраслью", – указывается в сообщении.

Сообщается, что проект соответствующего приказа находится на согласовании в компетентных организациях. Ожидается, что он будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции через месяц.

"Поводом для создания рабочей группы послужили участившиеся случаи недобросовестной деятельности туроператоров по отношению к клиентам", – отмечается в сообщении.

В заседании приняли участие представители Комитета гражданской авиации, Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, Национальной палаты предпринимателей, туроператоров, Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий, Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), авиакомпаний AirAstana и Scat, а также Главной транспортной прокуратуры.