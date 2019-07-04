Политика

Минтруда и Chevron обсудили вопросы недопущения трудовых конфликтов

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев провел встречу с президентом Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и благоприятных условий труда на проекте Тенгизского месторождения.

Министр отметил значительный вклад компании Chevron в экономическое развития страны и реализацию крупных социальных проектов.

«Ситуация на Тенгизском месторождении на особом контроле. Самый главный вопрос – это соблюдение законов Республики Казахстан, недопущение дискриминации, разницы в заработной плате, условиях труда казахстанских и иностранных специалистов, любых проявлений трудовых конфликтов», - подчеркнул Сапарбаев.

Также глава Минтруда отметил необходимость сокращения доли неквалифицированной иностранной рабочей силы в подрядных компаниях, задействованных в реализации проекта ТШО.

В свою очередь Тодд Леви заверил, что перед подрядными компаниями будут подняты вопросы увеличения количества казахстанских специалистов в руководящем составе. Также будет усилена воспитательная работа по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах.

«Одно из предложений – организовать Комитет из числа сотрудников, чтобы на регулярной основе управляющий директор нашей компании выезжал на месторождение и встречался с представителями трудовых коллективов. Таким образом, мы хотим поднять уровень доверия со стороны рабочих», - подчеркнул он.

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