«Главный принцип - государство не отказывается от своих социальных обязательств перед гражданами. Проводимая работа направлена на совершенствование системы социальной поддержки, повышение её справедливости и адресности. При этом государственные пособия по инвалидности, по потере кормильца сохраняются независимо от уровня материального благополучия семьи. Социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, в том числе по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, сохраняются полностью независимо от уровня материального благополучия семьи», - говорится в сообщении министерства.