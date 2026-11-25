Распространяемая в социальных сетях информация об отмене или урезании социальных пособий и лишении граждан государственной поддержки не соответствует действительности. Об этом заявили в Минтруда, передает Kazpravda.kz
«Главный принцип - государство не отказывается от своих социальных обязательств перед гражданами. Проводимая работа направлена на совершенствование системы социальной поддержки, повышение её справедливости и адресности. При этом государственные пособия по инвалидности, по потере кормильца сохраняются независимо от уровня материального благополучия семьи. Социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, в том числе по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, сохраняются полностью независимо от уровня материального благополучия семьи», - говорится в сообщении министерства.
По отдельным 12 пособиям из 36 видов, выплачиваемых из республиканского бюджета, предусматривается применение со следующего года более адресного подхода с учётом материального положения семьи.
«Таким образом, речь идёт не об отмене социальных гарантий, а о совершенствовании механизмов предоставления отдельных видов государственной поддержки», - отметили в министерстве.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан призывает граждан руководствоваться исключительно официальной информацией от ведомства.