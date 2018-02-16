Минтруда сконцентрируется на совершенствовании системы квалификаций – Абылкасымова

МТСЗН РК сконцентрируется на совершенствовании национальной системы квалификаций. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В целях развития новых навыков, знаний и компетенций деятельность министерства будет сконцентрирована на совершенствовании национальной системы квалификаций. В настоящее время совместно с объединениями работодателей определяются 550 основных профессий в востребованных отраслях экономики. До 2020 года стоит задача разработать по ним современные профессиональные стандарты", – сказала министр.
Кроме того, Абылкасымова отметила, что порядка 70 профстандартов будут разработаны и внедрены с 2018 года, а до конца года будут разработаны еще 230 профессиональных стандартов.
"На основе этих стандартов будут обновлены образовательные программы, направленные на освоение трудовых функций", – заключила она.