Общество

Минтруда сконцентрируется на совершенствовании системы квалификаций – Абылкасымова

Жанат Тукпиев
МТСЗН РК сконцентрируется на совершенствовании национальной системы квалификаций. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"В целях развития новых навыков, знаний и компетенций деятельность министерства будет сконцентрирована на совершенствовании национальной системы квалификаций. В настоящее время совместно с объединениями работодателей определяются 550 основных профессий в востребованных отраслях экономики. До 2020 года стоит задача разработать по ним современные профессиональные стандарты", – сказала министр.

Кроме того, Абылкасымова отметила, что порядка 70 профстандартов будут разработаны и внедрены с 2018 года, а до конца года будут разработаны еще 230 профессиональных стандартов.

"На основе этих стандартов будут обновлены образовательные программы, направленные на освоение трудовых функций", – заключила она.

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