Минтруда усилит контроль за безопасностью на стройках Астаны

Общество

В столице произошло два падения башенных кранов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения усиливает контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда на строительных объектах Астаны. Такое решение принято по итогам совещания с участием представителей государственных органов и строительной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В столице произошло два падения башенных кранов. В результате погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. По каждому факту проводятся специальные расследования.

Первый вице-министр труда Ербол Туякбаев отметил, что вопросы безопасности на строительных объектах поднимались неоднократно. Представителей отрасли ранее предупреждали о недопустимости формального отношения к требованиям охраны труда и давали время на устранение выявленных нарушений.

«Мы предупреждали застройщиков, давали время на устранение нарушений, проводили профилактическую работу. Но если кто-то решил, что требования безопасности можно игнорировать, — он ошибается. От ответственности никто не уйдет», — заявил Ербол Туякбаев.

По итогам совещания Комитету государственной инспекции труда поручено в установленном законодательством порядке инициировать внеплановые проверки строительных объектов. При выявлении нарушений материалы будут направляться в компетентные государственные органы для принятия предусмотренных законом мер.

Отдельно будет проанализирована ситуация в организациях, где несчастные случаи и нарушения повторяются. В частности, инспекторам предстоит установить, были ли в полном объеме устранены причины и нарушения, выявленные по итогам предыдущих расследований.

«Если произошел несчастный случай, проведено расследование, выдано предписание, нарушения якобы устранены, а затем происходит новая трагедия — возникает серьезный вопрос к первым руководителям строительных компаний. Повторный несчастный случай — это уже сигнал о системной проблеме», — подчеркнул первый вице-министр.

Ербол Туякбаев также призвал не использовать «человеческий фактор» как универсальное объяснение производственных происшествий. По его словам, если работник допустил ошибку, необходимо установить, почему это произошло: был ли он должным образом обучен, исправно ли оборудование, был ли организован надлежащий контроль, соблюдался ли технологический процесс.

«За так называемым человеческим фактором нередко стоит управленческий фактор», — отметил он.

Отдельное внимание будет уделено организациям, которые систематически допускают нарушения. В отношении таких компаний предложено применять более жесткие меры реагирования, вплоть до рассмотрения вопроса о приостановлении либо отзыве лицензий на осуществление строительной деятельности в установленном законодательством порядке.

Первый вице-министр подчеркнул, что ответственность за безопасность на строительном объекте в первую очередь лежит на руководителе организации.

«Руководитель строительной компании должен знать не только процент готовности объекта, сроки его сдачи и финансовые показатели. Он должен знать, какие риски существуют сегодня на его площадке и что сделано для того, чтобы каждый работающий там человек вернулся домой живым и здоровым», — заявил Ербол Туякбаев.

В Министерстве труда подчеркнули: обеспечение безопасных условий труда не должно восприниматься как формальность или дополнительная статья расходов. Там, где есть риск для жизни и здоровья работников, должны применяться предусмотренные государством механизмы контроля и реагирования.

#безопасность #Минтруда #труд #стройплощадки

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