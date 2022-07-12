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Минуточку, вас обманывают
Насихат Оркушпаева

Если вы думаете, что никогда не станете жертвой мошенников, особенно тех, что промышляют на просторах Всемирной сети, то глубоко ошибаетесь. Злоумышленники научились придумывать ухищренные и правдоподобные схемы, что и не сразу отличишь от обмана. Именно поэтому казахстанские полицейские призывают нас быть максимально бдительными.

Развитие цифровых технологий, как говорит начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай, повлекло рост количества хищений с их использованием. Хотя, если сравнить данные за шесть месяцев 2022 и 2021 годов, то число интернет-мошенничеств снизилось – 9 тыс. против 10 тыс. соответственно.

– Наиболее распространенные методы обмана: получение предоплаты за товары и услуги по объявлениям, оформление онлайн-займов, использование подменных номеров путем фишинговых ссылок и другие, – говорит спикер. – За полгода посредством онлайн-торговли совершено более 3 тысяч фактов обмана. Зарегистрировано порядка 1,5 тысячи случаев оформления онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях, в 750 эпизодах они совершены под предлогом вложения в инвестицион­ные проекты.

В последнее время участились факты мошенничества, совершаемые от имени якобы сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники звонят потенциальной жертве и говорят, что на нее пытаются оформить кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки преступников лжеполицейские предлагают срочно продать квартиру, а деньги перевести на страховой счет. Для убедительности и оказания психологического давления обманщики говорят об уголовной ответственности за разглашение информации. Такому «разводу» верят люди преклонного возраста, чрезмерно доверчивые казахстанцы. К примеру, алматинка продала жилье за 23 млн тенге и перевела средства преступникам несколькими траншами.

– Как правило, мошенники используют счета и карты, оформленные на третьих лиц, а для обналичивания денег – подставных людей, – раскрывает схемы действий обманщиков спикер. – Кроме того, они используют программы по подмене абонентских номеров.

Начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК призывает жителей страны не выступать соучастниками преступлений, «оказывая» помощь мошенникам, а также рекомендует проверять любые сведения, якобы поступающие из БВУ, самостоятельно обратившись в банк.

– Не нужно по первому требованию диктовать номер банковского счета или коды и переводить сбережения на какие-либо счета, – советует Жандос Суюнбай. – Прежде чем совершить покупку, проверьте сделку на официальном сайте торговой площадки.

В общем, каждый – сам специалист по сохранности имущества. Главное – помнить, что, пока вы читаете эти строки, последователи дела героя плутовского романа – Остапа Бендера – придумают новый способ обмана. Будьте бдительны!

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