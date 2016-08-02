​Минуя остаточный принцип

Кадиша НЫГМЕТ

Причиной обращения стало озвученное недавно министром здравоохранения и социальной защиты РК Тамарой Дуйсеновой предложение о возможном призыве нетрудоустроенных выпускников учебных заведений в Вооруженные силы страны. В документе, направленном также на адрес главы оборонного ведомства Имангали Тасмагамбетова, в частности, сказано о том, что предлагаемые меры, изначально нацеленные на решение проблем безработицы, могут иметь и непредвиденные последствия.

Такой порядок призыва на воинскую службу, считает А. Шакиров, может создать ложное впечатление о нем, как о наказании либо трудоустройстве «по остаточному принципу» тех, кто не смог найти себе применение в гражданской сфере. В итоге служба в Вооруженных силах может растерять соответствующий престиж и уважение в обществе.

Омбудсмен также подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы Казахстана, согласно оценкам экспертов, являются одними из наиболее эффективных и обороноспособных не только на постсоветском пространстве. Но в этой системе по-прежнему существует ряд факторов, требующих серьезного анализа и решения.

Так, А. Шакировым было указано на проблемы, выражающиеся в существенном дисбалансе при призыве в армию в разрезе регионов, допускаемом законодательством фактически платном освобождении от несения воинской службы, слабой политико-воспитательной работе среди подростков и молодежи, которая должна носить межведомственный характер. Немало вопросов в обществе вызывают, несмотря на общую динамику снижения, и пока еще повторяющиеся смертельные случаи в ВС РК.

В связи с этим необходимо разработать комплексную программу, касающуюся как подготовки к воинской службе, так и повышения ее престижа путем решения текущих задач, сказано в обращении.

