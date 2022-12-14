Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

Мины выкопал водитель экскаватора во время работы на строительном участке.
На территории города Кокшетау найдены мины времен Второй мировой войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается, сегодня, 14 декабря, в WhatsApp-группе "Экскаваторщики Кокшетау", 39-летний житель Кокшетау опубликовал фотографии предположительно мин, найденных во время земляных работ.
Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком 6 ржавых мин.
Полицейские изъяли найденные предметы, назначена экспертиза.
По предварительной версии, в годы ВОВ войны под грифом "Секретно" на территорию города был эвакуирован военный завод, который был размещен предположительно на территории проведения земляных работ, добавили в полиции.