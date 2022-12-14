Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

Мины выкопал водитель экскаватора во время работы на строительном участке.

Фото: polisia.kz

На территории города Кокшетау найдены мины времен Второй мировой войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, сегодня, 14 декабря, в WhatsApp-группе "Экскаваторщики Кокшетау", 39-летний житель Кокшетау опубликовал фотографии предположительно мин, найденных во время земляных работ.

Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком 6 ржавых мин.

Полицейские изъяли найденные предметы, назначена экспертиза.

По предварительной версии, в годы ВОВ войны под грифом "Секретно" на территорию города был эвакуирован военный завод, который был размещен предположительно на территории проведения земляных работ, добавили в полиции.