Минюст РК: поправку о тяжком вреде интересам страны рассмотрят 4 апреля
Азамат Сыздыкбаев
В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность, вплоть до смертной казни, за тяжкий вред интересам государства. Эта норма вызвала бурные обсуждения среди общества и в СМИ. Журналисты попросили министра юстиции РК Марата Бекетаева прокомментировать нововведение, передает Kazpravda.kz.
"Мне кажется, что это очень хорошо, что экспертное сообщество и СМИ следят за сервисом на портале "электронного правительства", там, где публикуются законопроекты и идет онлайн-обсуждение. 4 апреля планируется обсуждение концепции данного законопроекта на межведомственной комиссии по законопроектной деятельности", – сказал министр.
Стоит уточнить, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан" опубликован на портале legalacts.egov.kz для всенародного обсуждения, но в данный момент страница недоступна. Бекетаев уточнил, что отсутствие доступа к странице, на которой опубликован документ, является "техническим сбоем": "Сейчас версия выложена. Я давал указание выложить. Это было нормальное техническое удаление. Одна версия выкладывается, другая версия потом ее заменяет".
Поправками, в частности, предлагается дополнить одну из статей Уголовного кодекса пунктом – "Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства".
На просьбу объяснить, что именно подпадает под действие этой поправки, министр повторил, что концепция всего проекта закона будет вынесена на обсуждение 4 апреля, тогда и будут даны разъяснения.
"Это – не последняя версия законопроекта, она будет еще обсуждаться, надо это все обсудить с госорганами и экспертами. Сейчас еще рано выносить данную полемику на страницы СМИ. Смертная казнь в новом проекте УК не заложена, по данному составу ее не должно быть", – подчеркнул он.