Политика
Минюст РК: поправку о тяжком вреде интересам страны рассмотрят 4 апреля
Азамат Сыздыкбаев
В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность, вплоть до смертной казни, за тяжкий вред интересам государства. Эта норма вызвала бурные обсуждения среди общества и в СМИ. Журналисты попросили министра юстиции РК Марата Бекетаева прокомментировать нововведение, передает Kazpravda.kz.

"Мне кажется, что это очень хорошо, что экспертное сообщество и СМИ следят за сервисом на портале "электронного правительства", там, где публикуются законопроекты и идет онлайн-обсуждение. 4 апреля планируется обсуждение концепции данного законопроекта на межведомственной комиссии по законопроектной деятельности", – сказал министр.

Стоит уточнить, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан" опубликован на портале legalacts.egov.kz для всенародного обсуждения, но в данный момент страница недоступна. Бекетаев уточнил, что отсутствие доступа к странице, на которой опубликован документ, является "техническим сбоем": "Сейчас версия выложена. Я давал указание выложить. Это было нормальное техническое удаление. Одна версия выкладывается, другая версия потом ее заменяет".

Поправками, в частности, предлагается дополнить одну из статей Уголовного кодекса пунктом – "Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства".

На просьбу объяснить, что именно подпадает под действие этой поправки, министр повторил, что концепция всего проекта закона будет вынесена на обсуждение 4 апреля, тогда и будут даны разъяснения. 

"Это – не последняя версия законопроекта, она будет еще обсуждаться, надо это все обсудить с госорганами и экспертами. Сейчас еще рано выносить данную полемику на страницы СМИ. Смертная казнь в новом проекте УК не заложена, по данному составу ее не должно быть", – подчеркнул он.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Массовая гибель чаек: птиц провакцинируют в Атырауской области
Кишечную палочку нашли в озере Сайран в Алматы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана
В мире наступает эра глобального дефицита?
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Политика , Экономика
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Политика
Санкционное противостояние диктует необходимость трансформа…
Политика
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Кл…
Политика
Чему учат будущих казахстанских дипломатов – интервью с экс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]