Минюст США санкционировал повторное вскрытие тела убитого подростка в Фергюсоне

Об этом сообщил официальный представитель минюста Брайан Фэллон, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, министр юстиции, генеральный прокурор США Майкл Холдер в данном случае учел "чрезвычайные обстоятельства в этом деле и ходатайство семьи Брауна". Вскрытие его тела проведет федеральный патологоанатом. Ему предписано в своем отчете учесть выводы аутопсии, проведенной ранее в штате Миссури в ходе расследования смерти подростка.

18-летний Браун был застрелен полицейским 9 августа. По сведениям СМИ, молодой человек был безоружен, но отказался подчиниться требованиям стражей порядка, вступив в рукопашную с одним из них. Браун мог попасть под подозрение за то, что вынес из магазина коробку сигар, не заплатив за них. При этом он, якобы, грубо оттолкнул работника супермаркета, который попытался остановить его.

Жители Фергюсона обвиняют полицейских в чрезмерном применении силы. Население города составляет примерно 21 тыс. человек. Около 60% из них - афроамериканцы. При этом из 53 полицейских города темнокожими являются лишь шестеро.

Ранее в Фергюсоне прошли многотысячные акции протеста против действий полиции. В ряде случаев манифестации перерастали в беспорядки, имели место случаи вандализма и мародерства. Полиция применяла слезоточивый газ. В нескольких десятках других американских городов произошли менее многочисленные и носящие мирный характер акции.