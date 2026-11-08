Минздрав и АБР обсудили механизмы реализации проектов университетских больниц

Министерство здравоохранения и Азиатский банк развития обсудили строительство многопрофильных университетских больниц в Караганде, Актобе и Семее

Фото: МЗ РК

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова провела встречу с делегацией Азиатского банка развития (АБР), на которой обсудили строительство университетских клиник и модернизацию медицинской инфраструктуры страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЗ РК.

Делегацию возглавил вице-президент АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Янг.

Главной темой переговоров стали проекты строительства многопрофильных университетских больниц с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии.

В частности, стороны рассмотрели ход реализации проекта университетской больницы на 300 коек в Караганде, а также подготовку инвестиционных предложений по строительству аналогичных медицинских объектов в Актобе и Семее.

«Основным предметом встречи стала реализация проектов государственно-частного партнерства и концессии по строительству многопрофильных университетских больниц. В частности, был рассмотрен статус объекта на 300 коек в Караганде, а также подготовка инвестиционных предложений по аналогичным объектам в Актобе и Семее», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество, механизмы реализации совместных проектов и совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для строительства медицинских объектов.

В переговорах приняли участие вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, руководители профильных подразделений ведомства, страновой директор АБР в Казахстане Утсав Кумар и другие официальные лица.