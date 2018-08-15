Общество

Минздрав и АДГСПК РК подписали меморандум о сотрудничестве

Жанат Тукпиев
Министерство здравоохранения РК и Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Меморандум направлен на выработку и реализацию совместных и согласованных действий по реализации антикоррупционной стратегии.

"Система здравоохранения по данным национального доклада о противодействии коррупции за 2017 год входит в одну из самых коррупциогенных отраслей экономики нашей страны. И в связи с этим местными исполнительными органами проводится постоянная работа по противодействию коррупции. Вся эта работа ведется системно и кропотливо, она дает свои определенные итоги. Мы видим по этому году снижение количества зарегистрированных правонарушений. Но это не дает нам оснований расслабляться и снижать нашу активность. Наоборот, мы активизируем работу внутри министерства, наших подведомственных организаций, а также в управлениях здравоохранения регионов по профилактике коррупционных правонарушений", – сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе подписания документа в МЗ РК.

По его словам, есть определенные зоны риска, которые наиболее часто приводят к таким нарушениям.

"Это прежде всего закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования, это вопросы размещения государственного финансирования за оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, вопросы кадровой работы, вопросы бытовой коррупции на уровне самих медицинских работников в получении незаконного вознаграждения. К сожалению, увеличились факты с выдачей фальсифицированных документов. Мы должны создать такую нормативную базу, такой менеджмент, который не давал бы никаких возможностей для проявления коррупционных нарушений и, так сказать, других нарушений законодательства. Поэтому этот меморандум для нас очень важен", – отметил министр.

В свою очередь председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что все пункты меморандума, которые были подписаны, исполнялись в установленные сроки. 

"Чтобы от этого была польза не только для министерства, но и для тех, кто получает услуги. Главное сегодня – это открытость, транспарентность, подотчетность министерства перед гражданским обществом. Это все в целом можно сказать, что есть. Тем не менее система здравоохранения остается одной из коррумпированных среди государственных органов, поэтому надо будет совместно принимать меры. Инициативу министерства и его руководства мы поддержали", – заключил Шпекбаев.

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