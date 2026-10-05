Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Здравоохранение,Россия

В ведомстве отметили, что окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что отслеживает ситуацию в Иркутской области Российской Федерации в связи с сообщением о случае с подозрением на особо опасную инфекцию, сообщает Kazpravda.kz

В Минздраве отметили, что в Казахстане ситуация находится на постоянном контроле, приняты меры превентивного характера. В пунктах пропуска через государственную границу ведется санитарно-карантинный контроль. На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено.

По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации.

При появлении признаков заболевания после поездки необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о местах пребывания и датах поездки, отметили в министерстве.

Минздрав рекомендует гражданам доверять информации из официальных источников.

- По имеющимся данным, российскими специалистами проводится эпидемиологическое расследование. Окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения. Под медицинским наблюдением находятся 197 контактных. По имеющимся данным, признаков заболевания у них не выявлено, результаты лабораторных исследований отрицательные. В Шелеховской районной больнице проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - прокомментировали в министерстве.

В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна, и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины в Иркутской области описывается как пневмония с неопределённой этиологией.

 

#инфекция #Россия #Минздрав

Популярное

Все
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
День учителя отмечают в Казахстане
Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
В Таиланде наводнения затронули почти 3,3 млн человек
Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности
Школьная среда должна отвечать потребностям каждого ребенка – Минпросвещения
«Астана Тазалық» и медики объединились ради зелёной столицы
В Германии число гостей Октоберфеста-2026 побило рекорд
День учителя: более 3,3 тыс. педагогов работают в системе МКИ
Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком груди
Обновленную дорогу к Рахмановским ключам открыли в ВКО
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Метели и гололед ожидаются в Казахстане 6-8 октября
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Шерзод Давлатов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо
Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Юбилейная конференция и выставка KIOGE пройдет в Алматы
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане
Серебряное трио Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда
В Правительстве подвели итоги развития экономики за 9 месяцев
Лучшие кикбоксеры планеты
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Без права выезда на тротуар

Читайте также

Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком гру…
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщест…
Свыше 500 млн тенге выплатили пациентам за причиненный при …
Что изменилось в казахстанской медицине за семь лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]