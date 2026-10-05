Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

В ведомстве отметили, что окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что отслеживает ситуацию в Иркутской области Российской Федерации в связи с сообщением о случае с подозрением на особо опасную инфекцию, сообщает Kazpravda.kz

В Минздраве отметили, что в Казахстане ситуация находится на постоянном контроле, приняты меры превентивного характера. В пунктах пропуска через государственную границу ведется санитарно-карантинный контроль. На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено.

По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации.

При появлении признаков заболевания после поездки необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о местах пребывания и датах поездки, отметили в министерстве.

Минздрав рекомендует гражданам доверять информации из официальных источников.

- По имеющимся данным, российскими специалистами проводится эпидемиологическое расследование. Окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения. Под медицинским наблюдением находятся 197 контактных. По имеющимся данным, признаков заболевания у них не выявлено, результаты лабораторных исследований отрицательные. В Шелеховской районной больнице проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - прокомментировали в министерстве.

В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна, и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины в Иркутской области описывается как пневмония с неопределённой этиологией.