Минздрав начал проверку информации о фиктивных медсправках в клинике Алматы

Здравоохранение

Поводом для внеплановой проверки клиники «Аяжан» стала публикация в социальных сетях

Фото: Сгенерировано ИИ

Министерство здравоохранения Казахстана инициирует внеплановую проверку частной клиники «Аяжан» в Алматы после появления в социальных сетях информации о возможной выдаче фиктивных медицинских справок и личных медицинских книжек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Специалисты проверят изложенные в публикации сведения. Если нарушения подтвердятся, уполномоченные органы примут меры в соответствии с законодательством.

В Минздраве напомнили, что медицинские справки, больничные листы и другие документы должны оформляться только после фактического прохождения необходимых осмотров и обследований.

«Ответственность может наступать не только для лиц, которые незаконно оформляют документы, но и для граждан, которые сознательно приобретают или используют фиктивные справки и больничные листы», — сообщили в Минздраве РК.

В ведомстве уточнили, что статья 385 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за подделку, изготовление и сбыт поддельных официальных документов, а также за их заведомое использование.

В Минздраве казахстанцев призвали не соглашаться на предложения получить медицинскую справку или больничный без предусмотренных законом оснований, проверять законность работы медицинских организаций и сообщать о выявленных нарушениях.

Одновременно в стране расширяют использование электронных медицинских документов. С начала 2026 года через информационные системы Минздрава сформировано более 13,7 млн таких документов.

Из них свыше 8 млн составили медицинские справки и листы временной нетрудоспособности. Еще около 5,7 млн - справки по диспансерному учету, в том числе по направлениям психиатрии, наркологии и фтизиатрии.

Кроме того, изменяется порядок оформления электронных больничных. Теперь документ передается после подписания электронной цифровой подписью сотрудника медицинской организации в медицинской информационной системе. Это позволяет подтвердить его подлинность.

Информация об открытии и продлении больничного листа будет поступать работодателю через портал hr.enbek.kz с согласия работника. Сам гражданин сможет получить документ в мобильном приложении Enbek HR.

#фиктивные справки #Енбек #болничные листы

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