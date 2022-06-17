Минздрав назвал причину массового провала студентов-медиков на госэкзамене

Низкие баллы за госэкзамен будущим медикам начислены из-за технического сбоя. Такое заявление сделало Министерство здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Напомним, скандал разгорелся накануне, когда сотни актюбинских интернов едва не провалили итоговую аттестацию. Почти все выпускники набрали чуть выше порогового балла.

Как оказалось, такая же ситуация возникла у студентов медвузов по всей стране.

Министерство совместно с центром экзаменации провело проверку, в результате которой выяснилось, что низкие оценки выставлены из-за несоответствия кодов теста.

"Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую апелляционную комиссию будет отправлен запрос об аннулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев", - прокомментировали в Минздраве.