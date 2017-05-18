Минздрав объявляет конкурс на занятие вакантных должностей в подведомственных организациях
Минздрав объявляет конкурс на занятие вакантных должностей членов Наблюдательных советов подведомственных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство здравоохранения РК объявляет конкурс на занятие вакантных должностей членов Наблюдательных советов государственных предприятий на праве хозяйственного ведения: КазНМУ им. С. Асфендиярова, КазНИИ онкологии и радиологии, НИИ кардиологии и внутренних болезней, Республиканского центра развития здравоохранения, Западно-Казахстанского государственного медуниверситета имени М. Оспанова, Государственного медуниверситета города Семея, Научно-производственного центра трансфузиологии и Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медтехники.
Участники конкурса должны соответствовать таким квалификационным требованиям, как наличие высшего образования, а также одного из следующих условий: опыта работы не менее 10 лет и опыта руководящей работы не менее 5 лет в сферах образования и здравоохранения; членства в общественных объединениях в данных сферах.
Необходимо отметить, что в качестве члена наблюдательного совета не может быть избрано лицо: имеющее непогашенную или неснятую судимость; являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о его признании банкротом; ранее совершившее коррупционное правонарушение и находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы.
По всем интересующим вопросам следует обратиться в управление кадровой службы Министерства здравоохранения РК по телефону (7172) 74-32-45.